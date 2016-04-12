أبشروا بالسَّعَد

أسعدكم الله ، نتكلم قليلاً عن الحزن ، لنتخلص منه بإذن الله ، الأحزان إما صغيرة و إما كبيرة ، الحزن الوَسَطِي إما قلق متشائم ، أو أنه في طريقه لأحد الحُزنَيَيْن ! ، يمكن أن نضم لحديثنا هذا كل ما يتعلّق بالكَدَر و الشعور بالضّيق و الملل و الغضب أيضاً ، و هي مشاعر إنسانية طبيعية لا يجب أن نقلق منها كثيراً ، القلق منها يُوجد لها أسباب حضور أكبر و بقاء أطول ! ، مثال على الحزن الذي أسميه صغيراً : خسارة فريق تحبه لمباراة ، مثال على حزن كبير : فقد حبيب ، رأيي : من الحلول الناجعة أن نحدد أولاً في أي خانة يقع حزننا ، هل هو صغير أم كبير ، و هل يستأهل فعلاً أن يكون حزناً أصلاً و أن يكون في المرتبة التي هو عليها ؟! ، مجرد طرح السؤال الأخير يمكنه - بإذن الله - نسف الهمّ من أصله و الغم من فصله ، أو أن ينجح في تحجيم كثير من الأحزان و يرجعها صغيرة حيث خانتها الطبيعية ، الخطوة التالية و التي يمكن القفز إليها مباشرة ، هي أن نتذكّر مباشرةً نِعَم الله علينا ، الأحزان الصغيرة تحديداً تنهزم أمام هذا الأمر هزائم مضحكة ، و تندحر بمتعة خالصة و الحمد لله ، و الطريقة أن تبدأ بعدّ عشرين نعمة أنعم بها الله عليك ، سينشرح صدرك قبل أن تنتهي من العَدّ ، فإن لم ينشرح أكمل العد ، نعمة الله الواحدة لا تُحصى ، فما بالك بنِعَمِه ؟! ، دندن حول هذا الأمر قدر استطاعتك و احمد الله، يزول حزنك بإذن الله ، بل ينقلب بفضل الله إلى سعادة ، نفس الأمر ينطبق على الحزن الكبير ، مع إضافة أمر مهم ، أن تقول لنفسك في نفسك : الله خالق الكون ، خالقي و رازقي ، ظن بي خيراً ، فقدّر لي من الأمر ما صار شكره و حمده عليه أكثر وجوباً من أي وقت مضى ، قل ذلك متيقناً منه ، من الأكرم أن تفعل ذلك ساجداً في صلاة ، ثم ماشياً على قدميك ، لدي قناعة أن الأفكار في حالة المشي إيجابية معظم الوقت ، لا تيأس ، الحزين : كائن حيّ ، اليائس " كان حيّ" !