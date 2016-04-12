السعودية.. هذه قصة السيدة التي ظهرت في مقطع داعشي

ألقت شرطة تبوك القبض على شاب نشر مقطع فيديو ادعى فيه القبض على امرأة تنتمي إلى تنظيم "داعش" بالقرب من مجمع تجاري. ونفى الناطق الإعلامي لشرطة تبوك المقدم خالد الغبان، صحة الفيديو، مؤكداً أن المرأة أصبيت بإعياء وتم إسعافها على الفور، كما تم تحديد هوية صاحب الفيديو والقبض عليه، حيث اعترف بفعله.

وقال الناطق الإعلامي في البيان إنه "إلحاقاً بالبيان الصادر من شرطة منطقة تبوك المتعلق بقيام أحد الأشخاص بتصوير مقطع فيديو تظهر فيه بعض سيارات الإسعاف أثناء مباشرتها لإحدى مهامها، وزعم مَن قام بتصويره أنه لحالة القبض على إحدى النساء المنتميات إلى تنظيم داعش الإرهابي، وقيامه بنشره في مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "عليه نود التوضيح أن شرطة منطقة تبوك تمكنت من تحديد هوية مصور المقطع، وتم القبض عليه مباشرة بعد انتشار المقطع، واتضح أنه شاب سعودي يبلغ من العمر 18 سنة، وأنه طالب بإحدى المدارس الثانوية بمدينة تبوك. وقد اعترف بأنه هو مَن قام بتصوير المقطع والتعليق عليه بصوته، وجرى إيقافه لاستكمال التحقيق معه لمعرفة سبب قيامه بذلك".

وكان المقدم خالد الغبان قد أوضح البارحة أنه "لا صحة لما ورد في مقطع فيديو متداول لإسعاف امرأة، بأنه كان خاصا بعملية قبض على إحدى النساء المنتميات إلى تنظيم داعش الإرهابي، كما زعم من قام بتصويره"، مبيناً أنه "لا صحة لما ورد في المقطع من تعليق صوتي، وأن المقطع المتداول هو لإسعاف سيدة تعرضت لإعياء داخل مجمع تجاري في مدينة تبوك"، وأنه "يجري حالياً العمل على تحديد هوية من قام بتصوير المقطع ونشره، تمهيداً لإحالته لجهات الاختصاص".