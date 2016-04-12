السعودية.. "الأمطار" تعلق الدراسة في الرياض

أعلنت وزارة التعليم العالي عن تعليق الدراسة ليوم غد الأربعاء في مدينة الرياض ومحافظاتها رماح وثادق وحريملاء والدرعية والعيينة وضرما والمزاحمية، وذلك نتيجة للأمطار الغزيرة التي تشهدها المنطقة.

وهطلت أمطار رعدية على الرياض، الثلاثاء، فيما جددت المديرية العامة للدفاع المدني تحذيراتها للمواطنين والمقيمين من مخاطر هطول الأمطار والتقلبات المناخية المفاجئة التي يتعرض لها عدد من مناطق المملكة حالياً، والمتوقع استمرارها خلال الأيام القادمة. وكانت مناطق مختلفة من الرياض قد شهدت في أوقات سابقة الثلاثاء هطول أمطار متفرقة، بينما دعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى التزام الحيطة والحذر وعدم المغامرة أثناء الخروج إلى النزهات البرية أو التواجد في مجاري الأودية والمواقع المحيطة بها، والتقيد بتعليمات الدفاع المدني لتجنب الحوادث والمخاطر.

المدني يحذر

وأعلنت كل من إدارتي تعليم القصيم والخرج، تعليق الدراسة الثلاثاء في المدارس المسائية وتعليم الكبار وأندية الأحياء، وذلك بسبب الأحوال الجوية التي تمر بها المنطقة.

ونبهت مديرية الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر تحسبا للتقلبات الجوية المؤثرة على أجواء المملكة، وأهابت الجميع التقيد بالتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مناطق تجمع السيول والأودية.

إلى ذلك، حذرت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين من مخاطر هطول الأمطار والتقلبات المناخية المفاجئة التي تتعرض لها عدد من مناطق المملكة حالياً، والمتوقع استمرارها خلال الأيام القادمة.

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم المغامرة أثاء الخروج إلى النزهات البرية أو التواجد في مجاري الأودية والمواقع المحيطة بها، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني لتجنب الحوادث والمخاطر.

وأوضح المركز الإعلامي للمديرية العامة للدفاع المدني أن تقارير الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى تأثر أجواء المملكة بتقلبات جوية وفرص هطول أمطار رعدية على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة ومحافظات جدة ورابغ، الليث، والقنفذة وكذلك الباحة وعسير ونجران وجازان ومنطقتي الرياض والشرقية، مع انخفاض ملموس في درجات الحرارة، وما قد يترتب على ذلك من جريان السيول في بعض المناطق، وأكد أن مديريات الدفاع المدني في جميع المناطق اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لمباشرة أي حالات طارئة لا قدر الله تنسيقاً مع الجهات المعنية الأخرى.

وأهاب الدفاع المدني بالمواطنين والمقيمين متابعة تعليماته بشأن أي مستجدات خلال الفترة القادمة عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية ومواقع التواصل الاجتماعي والرسائل النصية القصيرة.

وكان أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية، الدكتور عبدالله المسند، قال لـ"العربية.نت" إن مخرجات النماذج العددية تؤكد، وفقاً للنماذج الرياضية، أن السعودية تتعرض لأمطار ربيعية مميزة، وحالة من عدم الاستقرار الجوي لبضعة أيام، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تكون ذروتها يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، وتتسم بنشاط رعدي، وربما كثافة البرد.