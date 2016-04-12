زيارة الملك سلمان لمصر وتأسيس مرحلة جديدة

حملت زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لمصر وفي هذا التوقيت أهمية بالغة حيث إن الزيارة وضعت النقاط على الحروف، ومهدت لعمل مؤسسي جديد للعلاقات بين البلدين، وحيث إن العلاقات في السابق وبالرغم من حيويتها وإستراتيجيتها فقد كانت بحاجة ماسة لبناء ثابت وعمل مؤسسي ومنها الاقتصادي ولعل توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبرامج التنفيذية والعقود الاستثمارية، وإعلان إنشاء جسر بري يربط بين البلدين وإنشاء منطقة تجارة حرة في شمال سيناء دليل على بدء العمل المؤسسي الدائم.

الظروف الدولية والإقليمية تجعل البلدين بحاجة لبعضهما البعض أكثر من اي وقت مضى، حيث تستمر المملكة في اتباع سياسة جديدة لمواجهة التهديدات الإقليمية بعد أن نجحت مع حلفائها في الخليج في وقف موجة الفوضى والتى كانت تستهدف تفتيت الوطن العربي وتدمير مقدراته، كما أن عدم حسم الحرب الأزمة السورية وهشاشة الوضع السياسي في العراق وتزايد التوتر في العلاقات مع إيران وحزب الله، وفي ظل وجود قناعة بانحسار نفوذ وقيادة الولايات المتحدة على منطقة الشرق الأوسط خاصة في عهد الرئيس الأمريكي باراك أوباما، كل هذا يدفعها للاستمرار في انتهاج سياسة خارجية حاسمة وواضحة وقوية لحماية المصالح السعودية والعربية في ظل هذا التغيير.

الشيء الإيجابي أن قيادتي البلدين تدركان حجم المخاطر المشتركة وأهمية المشاركة الشعبية في توثيق العلاقات، ولعل الكلمة التي ألقاها الملك سلمان أمام مجلس النواب المصري شددت على أن القناعة الراسخة لدى الشعبين هي المرتكز الأساس لعلاقاتنا على كافة المستويات. كما أن تأكيد الملك سلمان على أن التعاون السعودي - المصري الوثيق يمثل انطلاقة لتحقيق توازن بعد سنوات من الاختلال، وانتهاجا للعمل الجماعي والاستراتيجي بدلا من التشتت يؤسس لخارطة طريق عربية جديدة.

تشديد على خطورة المرحلة

من الحقائق الإستراتيجية انه إذا اتفقت السعودية ومصر على شيء فبإمكانهما قيادة العالم العربي كله بل العالم الإسلامي، ولذا فمن المهم جدا المضي في تحقيق الأهداف الكبيرة، وهي بالأساس صيانة الأمن القومي للبلدين وللأمة العربية وعودة هيبة الدولة في مواجهة جماعات الإرهاب.

وهذا يتطلب رفع مجلس التنسيق إلى مجلس قيادة إستراتيجية مشتركة ومجلس نشط للتعاون الاستراتيجي، واتفاق البلدين على التنسيق الدائم وتكثيف العمل العسكري المشترك.

من الأمور التى تلفت انتباه أي سياسي أن خادم الحرمين الشريفين جمع كبار رجال الدولة المصرية ومشاهيرها بمختلف أطيافها في حفل عشاء مساء الجمعة الماضي، في جمع ضم الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي والسابق المستشار عدلي منصور وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وبابا الاسكندرية والكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، كما أن حرص الملك سلمان على دعوة أبناء الرئيس الراحل جمال عبدالناصر والسيدة جيهان السادات وعمرو موسى وعلماء وأكاديميين ومثقفين وكتاب وآخرين دليل ورسالة على أن الرياض صديقة للشعب المصري بتنوع اطيافه الديني والسياسي والفكري.

أكاديميا يمكن القول إن علاقات البلدين ينقصها الجهد البحثي والعلمي ليستمر البناء على ما تحقق، وهذا سيقطع الطريق على من يحاول تعكير صفو العلاقة بين بلدين جمعتهما المحبة المقدسة والأمل أن يتم تشكيل مراكز بحثية لدراسة ما تحقق وأن يجري الاستثمار في مؤتمرات شبابية وندوات وورش عمل مشتركة فتكاليفها المالية قليلة، لكن عوائدها لا تقدر بثمن، فالأعمال البحثية كنز له أهميته وهناك من لا يريد الخير للبلدين ويحاول إعاقتهما أو منعهما من جني ثمرة هذه العلاقة، ويريد إرهاق النخب الأكاديمية والاعلامية في مواجهة شكوك مستمرة.

وهذا هو ما يجب العمل على وقفه بقرارات جريئة وأبدية وثابتة.

*نقلاً عن صحيفة "اليوم"