عسير.. القبض على 83 متسللاً وإتلاف مصانع للخمور

أحبطت فرقة المجاهدين في منطقة عسير تهريب "373" حزمة من نبات القات المخدر، وقبضوا على "83" متسللاً من مجهولي الهوية، فيما تم ضبط "421" غراماً من الحشيش، إضافةً إلى ضبط "205" حبات كبتاغون، وتم إتلاف مصانع للخمور تحوي "4250" لتراً مسكراً في حملة أمنية واسعة بعدة مواقع في المنطقة.

وأكد المتحدث الرسمي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير سعيد بن جرمان آل مريح أن دوريات الفرع ممثلة بجميع قطاعاتها خلال السبعة الأيام الماضية تمكنت من إحباط تهريب "373" حزمة من نبات القات المخدر والقبض على عدد "83" شخصاً متسللاً من مجهولي الهوية، بالإضافة لإتلاف مصنعين للخمور يحويان أكثر من "4250" لتراً مسكراً، كما تم القبض على ثلاث قطع سلاح ما بين كلاشينكوف ومسدس ناري و"114" طلقة ذخيرة حية، بالإضافة لضبط "421" غراماً من الحشيش.