غرفة مكة: ملتقى التدريب العربي يستهدف 16 ألف شاب وفتاة

كشفت اللجنة المنظمة لفعاليات الملتقى العربي الأول للتدريب "بناء وتوازن"، الذي تحتضنه غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، برعاية الدكتور أحمد بن فهد الفهيد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن حزمة من الفعاليات والمفاجآت التي ستواكب الفعاليات التي ستبدأ الثلاثاء المقبل 19 ابريل لمدة ثلاثة أيام، مبيناً أن الفعاليات ستبدأ بحفل افتتاح وتنتهي بحفل ختامي كبير تستعرض خلاله كامل التوصيات.

وأوضح الدكتور عبدالله بن شاكر آل غالب الشريف، أمين عام غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، خلال مؤتمر صحافي الاثنين لشرح تفاصل فعاليات الملتقى، أن هذه المناسبة تعد أكبر فعالية تقام بغرفة مكة المكرمة منذ أكثر من سنتين، وستستمر كفعالية سنوية، مبيناً أن 75 ورشة عمل للتدريب والتوظيف ستوزع على مختلف قاعات ومدرجات وردهات غرفة مكة المكرمة، وستكون هناك ورش عمل مخصصة للأطفال تحت سن 12 سنة، وأن الفعاليات تستهدف تدريب وتوظيف 16 ألف شخص من الرجال والنساء من متدربين أو طالبي وظائف أو زوار.

بدوره، تحدث تركي قشلان، رئيس الملتقى العربي للتدريب، مستشار التدريب في غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، عن أهمية التدريب في تنمية وتطوير وبناء الإنسان، مبيناً أن انطلاق فكرة الملتقى العربي للتدريب من مكة المكرمة جاءت لوضع بصمة من شباب العالم العربي نحو العالم أجمع، مؤكداً أهمية التدريب الذي لا يقل في أهميته عن التعليم.

وقال إن معظم الملتقيات التي تنظم تستهدف جانبا واحدا فقط من جوانب عجلة الحياة، لكن فكرة هذا الملتقى إقامة عدد كبير من الورش بحيث يتعلم الإنسان تربية الأبناء والزواج والإدارة والمالية، فيكون على اطلاع بمجالات متعددة تحقق التوازن في حياته. وأردف: "كما يهتم الملتقى بموضوع التوظيف، والذي يعتبر من أهم توجهات الدولة حالياً، فإن الملتقى يحقق ذلك من خلال التدريب والتوظيف".

المهندس محمود العوضي، رئيس اللجنة المنظمة للملتقى، أعلن عن تأجيل الجلسات العلمية للملتقى بسبب اعتذار العديد من المتحدثين فيها، على أن يتم الإعلان عن قيامها في وقت لاحق، مؤكداً أن العمل سيقوم على أنشطة التدريب والتوظيف في مكان واحد، وسيستفيد الجميع خاصة أن الفعاليات برعاية المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأشار إلى أن الملتقى يستهدف 16 ألف شخص سيستفيدون من برامج التدريب والعمل نسبة لوجود 40 شركة، فيما سيعمل باب رزق جميل على الموائمة بين الوظائف وطالبي العمل.

وكشف العوضي عن أن ورش العمل البالغة 75 ورشة خصص 15 ورشة منها للنساء فقط، فيما ستتاح بقية الفعاليات للنساء والرجال، وستقدم الفعاليات أصغر مدربة موهوبة لا يتجاوز عمرها 13 سنة، كما سيكون هناك ورشة مخصصة للأطفال.

وأعلن أن التسجيل في الورش سيبدأ من صباح اليوم الثلاثاء على الموقع المخصص http://www.arabtrainingf.com كما سيطلق أيضاً برنامجاً خاصاً بالهواتف النقالة لهذا الغرض.

وقال العوضي إن الفعالية هي الأولى من نوعها على نطاق الوطن العربي التي تناقش قضايا التدريب على مستوى الوطن العربي، مؤكداً قيام الملتقى بعمود فقري يتمثل في التدريب والتوظيف، وسيكون في ذلك حراكاً كبيراً تشارك فيه غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة، وجهود صندوق تنمية الموارد البشرية وباب رزق جميل والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

ولفت إلى أن الورش ستستمر خلال أيام الملتقى من العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساء وسيشارك مدربون مشاهير مع أطفال ملهمين في مجال التدريب، والورش التدريبية سيكون حضورها بمبلغ مادي بسيط قيمته 100 ريال، وبعد حضور المتدرب عدد من الدورات التدريبية سيحصل على شهادة واحدة تذكر فيها كافة أعداد الورش التدريبية التي تلقاها، وكل ذلك عبر النظام الالكتروني الذي يستقبل المتدربين وطالبي العمل.