قطان: زيارة الملك سلمان رفعت العلاقات لمستوى التحالف

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، أن الزيارة التاريخية التي قام بها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر، قد حققت الأهداف المرجوة، وازدادت العلاقات بين البلدين قوة ومتانة، وأن مستوى هذه العلاقات أصبح يرتقي إلى التحالف بينهما.

وأشار بيان السفير السعودي في القاهرة إلى الاستقبال الحار الذي لقيه خادم الحرمين الشريفين خلال فترة الزيارة، لاسيما الاستقبال غير المسبوق في مجلس النواب المصري، الذي أكد محبة وتقدير واحترام كافة أطياف الشعب المصري له.

كما لفت قطان إلى أن تكريم جامعة القاهرة للملك سلمان ومنحه شهادة الدكتوراه الفخرية، جاء بناء على أنه شخصية عالمية محورية لها تأثيرها البالغ والمشهود في العالم العربي والإسلامي والدولي، وإسهاماتها البارزة في خدمة الإسلام والمسلمين في كافة أنحاء العالم.

وقال إن هذه الزيارة سيكون لها مردود إيجابي ستظهر نتائجه في القريب العاجل، خاصة بعد توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستثمارية والتي ستعود بالنفع على كلا البلدين والشعبين.