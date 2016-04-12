كيف تدخل السعودية في 20 ثانية؟

كشف المتحدث الرسمي لمركز المعلومات الوطني بوزارة الداخلية، المهندس محمد العسيري، عن إنشاء جهاز يمكّن المسافر من تخطي المنافذ السعودية خلال 20 ثانية فقط.

وأوضح العسيري لـ"العربية.نت" أن هذا الجهاز يعتمد على الخدمة الذاتية دون اللجوء لموظف الجوازات وسيطبق في مطار الرياض لفترة تجريبية خلال الأسابيع القادمة بعد أن تم اعتماده. وأشار عسيري إلى أن الجهاز سيتم تعميمه على جميع منافذ المملكة، حيث سيقلل من ازدحام المنافذ.

وتتلخص فكرة هذا الجهاز على استقبال المسافرين ذاتيّاً دون الحاجة إلى موظف يخدم المسافر؛ إذ يقوم المسافر بتسجيل الدخول، وإدخال بصمة الدخول، إضافة إلى أخذ الصورة الشخصية، ومن ثم استلام فاتورة، تؤكد دخوله المملكة.