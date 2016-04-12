ولي ولي العهد السعودي يلتقي محمد بن زايد في أبوظبي

بعد زيارة إلى الأردن، وصل ولي ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي، مساء الاثنين، والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث دار اللقاء حول العلاقات الأخوية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة وسبل تعزيزها والقضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما استعرض اللقاء العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين الشقيقين والسبل الكفيلة بتنميتها وتطويرها بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وحرصهما المشترك على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين لمواجهة كافة التحديات التي تحيط بالمنطقة.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد وصل إلى أبوظبي في وقت سابق، الاثنين، في زيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مطار الرئاسة بالعاصمة أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

كما كان في استقباله الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي.