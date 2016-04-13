الطريفي: الإيرانيون أمام محاكم 12 دولة بتهم الإرهاب

قال الدكتور عادل الطريفي وزير الإعلام والثقافة السعودي إن التصريحات الإيرانية الأخيرة ناجمة عن كراهية لشعب المملكة ومعتقداتها وتقاليدها، مؤكدا أن 12 دولة أدانت مسؤولين إيرانيين بتهم الإرهاب وغسيل الأموال والتورط في جرائم أخرى.

وكان علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الإيراني، قال خلال لقائه مع التلفزيون الإيراني "إنني أوصي السعوديين بضرورة الحكمة من أجل الحفاظ على النظام والدولة السعودية بالعودة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء".

وأضاف الطريفي لـ"العربية.نت" أن "المجتمع الدولي يدرك جيدا أن النظام الإيراني والحرس الثوري هم من يقفون وراء زعزعة المنطقة العربية والخليجية والشرق الأوسط ، إضافةً لزراعتهم لخلايا إرهابية لمسؤوليتهم عن حوادث اعتداءات إرهابية في المنطقة".

وأكد وزير الثقافة والإعلام خلال لقائه في أنقرة أمس الثلاثاء، للوفد الإعلامي المرافق لتغطية زيارة خادم الحرمين الشريفين لتركيا، إن محاكم الإرهاب لـ١٢ دولة حكمت ضد مسؤولين إيرانيين بقيامهم بعمليات اغتيال وغسيل أموال وتورطهم كذلك بالجريمة المنظمة في دول مختلفة عربية وغربية.

وشدد الطريفي على أن القيادة السعودية تفرق بين الشعب والنظام الإيراني وكذلك الحرس الثوري.

وقال "الإجابة على ما يذكره المسؤولون الإيرانيون تتوفر على أرض الواقع وذلك بإدراج أسماء مسؤولين إيرانيين ومن الحرس الثوري على قوائم المطلوبين الدولية للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وتمت محاكمة البعض منهم على جرائمهم".

وأوضح الطريفي أن الموقف السعودي واضحا بقطع العلاقات مع إيران بعد حرق سفارتها في طهران وقنصليتها بمدينة مشهد الإيرانية، مضيفا "النظام الإيراني يقوم على الاعتداء على السعوديين في كل مكان والسعودية اتخذت خطوات فاعلة في إدانة التصرفات الإيرانية وممثلي إيران كحزب الله.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام أن المملكة في تاريخها لم تعاد أي شعب، بل على العكس من ذلك فهي الأولى في مساندة مواطني وشعوب العالم منذ عهود الاستقلال العربي حتى يومنا هذا، مبيناً أن الخلاف مع عناصر في النظام الإيراني وميليشيات تابعة لهم لا يهمهم إلا محاولة زعزعة الاستقرار في أي دولة يستطيعون الوصول إليها.

وأردف قائلاً "إيران بعد مرور ثلاثة عقود لم تستطع أن تحسم أمرها هل هي (ثورة ) أم (دولة) ومازال العالم يعاني من هذا العبث".

أما بالنسبة للشعب الإيراني فهو شعب له حضارة مميزة وكانت له علاقات طيبة بالمملكة قبل أن يبدأ الحرس الثوري الإيراني دوره الإرهابي في محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.