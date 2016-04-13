الملك سلمان يبحث العلاقات الثنائية مع رئيس وزراء تركيا

التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في مقر إقامته بالعاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح آل الشيخ، ووزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة، ووزير النقل المهندس عبد الله المقبل، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، والمستشار بالديوان الملكي المشرف على مكتب وزير الدفاع فهد العيسى، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركيا الدكتور عادل مرداد.

كما حضر اللقاء من الجانب التركي، نائب رئيس الوزراء ميهمت شيمشك، ووزير الاقتصاد مصطفى اليتاش، ووزير الطاقة والموارد البشرية برات البيرق، ومستشار وزير الخارجية فريدون سنرلي أوغلو، ورئيس الاستخبارات هاكان فيدان، وسفير تركيا لدى المملكة يونس دميرار.​