خادم الحرمين يصل اسطنبول للمشاركة في القمة الإسلامية

وصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء، إلى اسطنبول قادماً من أنقرة، ليرأس وفد المملكة في القمة الثالثة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار ايسنبوا، وزير الطاقة والموارد البشرية برات البيرق، ووالي أنقرة محمد كليشلار، والقائد العسكري في أنقرة الفريق متين ايديلي، ومدير أمن أنقرة جميل دفيجول، وأعضاء السفارة والمكاتب السعودية في تركيا.

ويضم الوفد الرسمي المرافق لخادم الحرمين الشريفين كلا من وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ، ووزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير النقل المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

هذا ووصل خادم الحرمين الشريفين إلى تركيا، في زيارة رسمية تسبق مشاركته في قمة المؤتمر الإسلامي.

وفي بادرة استثنائية توجه الرئيس التركي إلى مطار أنقرة لاستقبال العاهل السعودي، حيث رحب به والوفد الكبير المرافق عند أسفل سلم طائرته.

ورحب الرئيس التركي بالملك، وقدم له وسام الجمهورية التركية، وأشار إلى أن تركيا تعتبر سياسة الملك سلمان صمام أمان للمنطقة.

والتقى الملك سلمان، في مقر إقامته بالعاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.