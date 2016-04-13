مشرفة تهدد المعلمات

في فزعة مضرية مع المديرة هددت مشرفة تربوية معلمات المدرسة الابتدائية 44 جنوب حائل لأنهن اشتكين مديرة المدرسة عبر وسائل الإعلام. المديرة المتهمة بإثارة النعرات بين المعلمات أرادت أن تخوض حربها مع المعلمات بالوكالة عبر المشرفة التي -كما قالت المعلمات- يفترض أن تكون محضر خير وتهدئ النفوس، فهذه هي وظيفتها وليست وظيفتها أن تشتغل محامية وتعترض على نشر الشكوى في وسائل الإعلام، وتتوعد كل من سولت لها نفسها فعل ذلك بالويل والثبور.

ما يمكن أن نقرأه من هذه الحادثة أمران، الأمر الأول أن هناك مسؤولين ومسؤولات ما زالوا يتصورون أنهم يفعلون ما يحلو لهم ولا يسألون ولا يناقشون ولا يجوز أن يشتكى منهم، على اعتبار أن الموظف (حمل وديع) يبلع الإساءات الشخصية والعملية ولا يفتح فمه؛ لأن المسؤول يتحكم برزقه ومصيره.

أما الأمر الثاني فهو أن الإعلام، لا سيما الإعلام الاجتماعي، أصبح بعبعا أمام المسؤولين الذين استمرأوا سوء الإدارة وسوء التصرف؛ لأنهم يجلسون على كراسي القيادة ويجوز لهم -بحسب تصورهم- ما لا يجوز لغيرهم. لم يدرك هؤلاء المسؤولون بعد أن الزمن تغير، وأن الناس تغيروا معه، ولم تعد لديهم قابلية البلع المهين للتصرفات السيئة من أي كان وفي أي موقع من مواقع الإدارة والمسؤولية.

الآن، وهذا مثال قابل للقياس، بدلا من أن يكون لدينا خطأ واحد ارتكبته مديرة تلك المدرسة أصبح لدينا خطآن بعد أن تدخلت المشرفة لتمنع حق المعلمات الطبيعي في الشكوى، وكأنها تستكثر أن يكون لهن صوت إعلامي ينصفهن طالما أن القنوات الرسمية في وزارة التعليم حبالها طويلة، أو لم تستجب لشكواهن في الوقت المناسب.

وبالنتيجة فإن ما يجب أن تتعلمه مديرة تلك المدرسة والمشرفة، وكل شخص في موقع القيادة في أي مكان، هو أن الإعلام الرسمي والاجتماعي أصبح شريكا كاملا في الحراك الاجتماعي وفي نقل شكاوى الناس وإعطائها الاعتبار الصحيح بغض النظر عن وجهات نظر المسؤولين الذين يعادون أو يتحفظون على هذا الإعلام. والمسؤول الحصيف هو الذي يدير شؤون إدارته وشؤون موظفيه بحكمة ومسؤولية ناضجة ليكسب احترامهم وإنتاجيتهم، وفي هذه الحالة لن يحتاجوا إلى الإعلام، ولن يحتاج هو إلى التهديد والوعيد.

*نقلاً عن "عكاظ"