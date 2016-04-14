أمطار جازان.. وفاة شخصين وإنقاذ 18 كانوا محتجزين

شهدت منطقة جازان، الأربعاء، هطول أمطار متوسطة وغزيرة على معظم محافظات ومراكز المنطقة والمرتفعات الشرقية تبعتها جريان سيول محلية ومنقولة، استنفرت معها آليات الدفاع المدني طاقتها لمباشرة الحوادث التي خلفتها ورفعت من مدى جاهزية الفرق الميدانية ونشرت دوريات السلامة على الأودية.

وانعقدت اللجنة الفورية للدفاع المدني بمشاركة جميع الجهات بأعمال وتدابير الدفاع المدني منذ بداية الحالة المطرية.

من جهته، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد يحيى القحطاني، أنه ورد تنبيه من الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن احتمالية تعرض منطقة جازان لأمطار غزيرة. كما تم إبلاغ كافة الإدارات والمراكز التابعة لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان بالتهيؤ والاستعداد لمباشرة أي بلاغات ترد لغرف العمليات. وتم توجيه دوريات السلامة لمباشرة الأودية وتحذير الناس من خطورة الأودية والتي جرت بها سيول منقولة.

وبين القحطاني أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ 18 شخصاً وتمشيط أودية العيدابي وصبيا بحثاً عن ثلاثة مفقودين جرفتهم السيول.

كذلك أشار إلى وفاة عاملين من الجنسية الباكستانية في عقبة الصلالة بجبال الحشر والآخر في أبو عريش، إضافة إلى إصابة 2 من أفراد الدفاع المدني أثناء قيامهم بعمليات الإنقاذ أثناء جريان السيول.

وذكر القحطاني أنه جرت كل من أودية ضمد وقصي والكدا في محافظة ضمد وكان بمجراه الطبيعي فوق المتوسط، حيث باشرت الفرق سقوط زجاج نافذة مدرسة الجهو الابتدائية للبنين، وتم إخلاء الطلاب دون حدوث أي إصابات، إضافة إلى مباشرة سقوط جدار بمركز الرعاية الأولية بالجهو، وتم إخلاء المركز دون حدوث أي إصابات.

وأشار إلى مباشرة سقوط أشجار على عدد من المركبات دون أن يصاب أحد بأذى.

بدورها، تابعت الفرق دخول المياه إلى عدد من المنازل في الشقيري والجهو والقائم والمشوف وتم التنسيق مع الجهات المختصة لشفط المياه.

وباشرت انقطاع الطرق في كل من قرى المشوف والأرواق التابعة لمركز الشقيري وتم دعم الفرق والتنسيق مع الجهات المختصة لفتح الطريق إلى القرية. وقد تضررت منازل 20 أسرة.

وفي العارضة، جرت أودية جيزان والصيابة والهيف والدقيقة ومشرف والمحاطة والوغبة بمنسوب سيول فوق المتوسطة وفي مجراها الطبيعي. وباشرت الفرق سقوط سور دون حدوث أي إصابات.

وفي سلا باشرت الفرق انقطاع الطريق إلى قرية الروح والقلل بجبال العبادل وتم التنسيق مع الجهات المختصة لفتح الطريق. كما تبلغت عن احتجاز مركبات في عدد من أودية المحافظة وتم مباشرتها والتعامل معها في حينه.

كذلك تابعت حوادث سقوط كابلات كهربائية وتم تمرير المعلومة لشركة الكهرباء في حينه للتعامل معها. وباشرت سقوط سقفين من الهنجر دون تسجيل أي اصابات.

وفي محافظة هروب، جرت أودية هروب ووساع وشهدان ورزان والتي كانت تجري بمجراها الطبيعي بسيل فوق المتوسط. وقامت دوريات السلامة بإبلاغ غرفة العمليات عن سقوط وايت سقياً في إحدى الحفريات. وقامت الفرق بإخراجها لمكان آمن فيما انتقلت لإخراج عائلة احتجزت مركبتهم في الوادي وتم إخراجهم لموقع آمن وهم بصحة جيدة، وتم سحب المركبة من الوادي. فيما تبلغت غرفة العمليات عن انقطاعات في بعض الطرق وتم تمرير البلاغ لجهة الاختصاص لفتح الطريق.

وفي الداير بني مالك، تسببت السيول في جريان وادي هراين ووادي جورا وأدت إلى تضرر بعض المحلات التجارية، فيما تسببت تساقط الصخور إلى إغلاق خمس طرق وتم التنسيق مع الجهات المختصة لفتح تلك الطرق.

وفي عقبة الصلالة، أسفرت قوة الأمطار عن جرف ست مركبات وتم التعامل معها في حينه، فيما أدت الأمطار إلى انقلاب مقيم باكستاني توفي وتم انتشاله ونقله إلى المستشفى.

وفي صبيا، استطاعت الفرق إنقاذ 8 أشخاص احتجزتهم سيول وادي شهدان، فيما البحث مستمر عن شخص جرفته السيول.