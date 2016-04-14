الأسبوع الثاني لأمطار السعودية..وفاة 18 شخصا وإنقاذ 915

استقبلت مراكز التحكم والتوجيه بمختلف مناطق السعودية من يوم الخميس الماضي (الموافق 22/6/1437هـ) وحتى صباح اليوم الخميس (الموافق 7/7/1437هـ) 26 ألفا و359 بلاغاً منها 6212 في مدينة الرياض و13771 في مكة المكرمة و59 في المدينة المنورة و4554 في الباحة و757 في جازان و982 في عسير و3 نجران و6 في حائل و15 في القصيم جراء الأمطار التي هطلت على تلك المناطق.

وأشارت المديرية العامة للدفاع المدني إلى أن عدد الوفيات 18 فيما بلغ عدد المحتجزين والذين تم إنقاذهم 915 على النحو التالي: 225 في الرياض و381 في مكة المكرمة و38 في الباحة و251 في عسير و18 في جازان و2 في نجران، مشيراً إلى أن أغلب الاحتجازات كانت داخل المركبات حيث بلغ عدد السيارات التي تم إخراجها 858 وقامت بإخلاء 398 شخصا وإيواء 61 أسرة.

في سياق متصل، شهدت المناطق غرب محافظة رفحاء مساء أمس الخميس أمطاراً غزيرة سالت على إثرها الشعاب، بينما شهدت المحافظة اليوم الجمعة أمطاراً متوسطة، والأجواء ملبدة بالغيوم ومهيأة لتساقط المزيد من الأمطار.