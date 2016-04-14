السعودية.. الشخصيات الكرتونية 120 ثانية "معرفة وترفيه"

"وايز" و"سنبر" شخصيات كرتونية تنتمي لأسرة الرسومات والدمى التعليمية التي تمتد أصولها لعالم "ديزني لاند" غير أنها تختلف عنها بكونها شخصيات سعودية خالصة، تتحدث العربية، فضلاً عن أنها شخصيات أخذت على عاتقها تقديم محتوى معرفي بشكلٍ مرن حافل بعناصر الجذب والطرافة والإمتاع. يرتدي "وايز" الثوب السعودي، ويتكلم العربية الفصحى، فيما يفضل "سنبر" الكاركتر المجرد من أي ملامح، مع خلط الفصحى باللغة الدارجة أثناء طرحه للمعلومة، أما عن المسميات، فقد جاءت "وايز" كناية عن الترجمة الإنجليزية لمفردة "الحكمة"، فيما جاء "سنبر" كتعريف اصطلاحي "للرجل العالم بالشيء" بالعربية الفصحى، وحول التوجهات اختار "وايز" خط التعريف للأفكار والمفاهيم المعقدة وإعادة تقديمها على طبق من البساطة، أما "سنبر" فاختار التعريف بأصل الأشياء والظواهر الطبيعية عبر مزج الفكاهة والمرح مع المعرفة.

شكلت شخصيات "وايز" و"سنبر"، عامل جذب للكثير من المشاهدين، محققة انتشاراً مميزاً ونسب متابعة عالية، بما يعادل عشرات الآلاف من الاشتراكات والمشاهدات لكل حلقة في قنواتهم على يوتيوب، لاسيما بعد أن قلبت تلك الشخصيات مفهوم المعرفة التي تقدمها معظم الكتب بطريقتها التقليدية المملة، التي تحتاج وقتاً طويلاً للحصول على المعلومة، حيث اعتمدت شخصيات "وايز" و"سنبر" على مراعاة ظروف الإنسان المعاصر والموازنة بين انشغاله وبين حاجته للمعرفة بشكلٍ مبسط ومختصر.

ترسخ المعرفة

أوضح مالك نجر، منتج شخصية "سنبر" لـ"العربية نت" أن الشخصية الكارتونية، لديها قدرة أكبر على التثقيف وتقديم المعرفة بسبب قدرتها المرنة في الشرح والانتقال بين العوالم والقيام بالأعمال اللوجستية، مشيراً إلى أن الحلقة التي تستغرق دقيقتين قد تتطلب عملاً يستغرق 3 أسابيع من العمل والإنتاج، سيّما أن العمل قائم على تقنية "ثري دي"، فضلاً عن أن كتابة النص تسبقها مراحل من البحث والتحقق من المادة العلمية وتتطلب فريق عمل استثنائي للقيام بهذا العمل وإعادة إنتاجها بشكلٍ سلس.

وحول الفكاهة المرتبطة دائماً بحلقات سنبر، قال مالك نجر إنها صياغة أساسية ضمن سيناريو الحلقة، سيّما أن المادة العلمية عندما تقدم بشكلٍ جاد قد تكون مملة للناس، والحس الفكاهي يكسر هذه الرتابة ويجعل المشاهدين يتابعون الحلقة: "ليس من أجل المادة العلمية فحسب، بل من أجل التسلية أيضاً، وهذا هو الهدف المراد تحقيقه عبر وضع الدواء في العسل، واستهداف الأشخاص عديمي الفضول بالمعرفة، وجعلهم شغوفين بها، سيما أن "سنبر" عمل موجه لجميع أفراد العائلة".

ازدهار قريب

من جهته، قال إياد الداود، مبتكر شخصية "وايز"، إن الحلقات موجهة للطلاب لمرحلة التعليم العام وما فوق، منوهاً إلى أن إنتاج حلقة واحدة من "وايز" تمر بمراحل من العمل تبدأ من عملية البحث العلمي ومن ثم مرحلة كتابة النص الحواري بشكلٍ كرتوني، وصولاً إلى صناعة المشاهد وتسجيل الصوت، ومن ثم تحريك المشاهد، وإضافة للمؤثرات الصوتية: "العملية تحتاج إلى باحث وكاتب نص ورسام ومسجل صوتي".

وقال الداود الفائز بالمركز الأول في جائزة أرامكو لإثراء الإعلام الجديد عن شخصية "وايز" لـ"العربية نت"، إن عدم ازدهار صناعة الشخصيات الكرتونية بالسعودية يعود لعدم استيعاب الكثير من الشباب سيما الموهوبين منهم أن "هذه الصنعة لن توفر للشباب مصدر دخلٍ جيد، إضافةً إلى عدم تواجد القنوات التلفزيونية التي تهتم بهذه الأعمال، مشيراً إلى أن هذا الإشكاليات كانت قبل خس سنوات.

لكن الداود متفائل بأن تجد هذه الصناعة طريقها للازدهار، قريباً: "مع توافر منصات العرض في الإعلام الجديد، وازدياد الطلب من قبل الشركات على الكرتون لاستخدامات إعلانية أو توعوية".