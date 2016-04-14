بالصور.. الأمطار تغرق شوارع عسير

شهدت منطقة عسير صباح الخميس هطول أمطار غزيرة أسفرت عن غرق شوارع ومنازل وتعطل للحركة المرورية، حيث أعلن المرور السعودي عن انهيارات صخرية كبيرة أغلقت عقبة الصماء بين أبها ورجال ألمع.

وأوضح متحدث الهلال الأحمر بمنطقة عسير، أحمد عسيري، لـ"العربية.نت" أن عدد الإصابات الناجمة عن حوادث الأمطار 19 إصابة، فيما توفي شخص واحد.

من جهته، أكد خبير الأرصاد، الدكتور خالد الزعاق لـ "العربية.نت" أن منسوب هطول المياه في بعض المناطق المرتفعة في عسير بلغت 20 ملم وهي نسبة مرتفعة شهدتها منطقتا بيشة والباحة وعسير ورنية فقط، في حين بلغ ارتفاع منسوب المياه في بقية مناطق المملكة خلال الفترة المطرية مايقارب الـ 10 ملم.

وقال الزعاق: "عاشت الأجواء السعودية حالة مطرية اتسمت بالغزارة خصوصاً على المناطق الجنوبية الغربية والمناطق الغربية وامتدت على حزام سحابي إلى المنطقة الشرقية".

وكانت كمية الأمطار الكبرى من نصيب منطقة الرياض، إضافةً للمناطق الجنوبية كعسير وبيشة وجنوب غرب المملكة واتسمت بالغزارة.

وأضاف الزعاق: "ومن المتوقع أن تعاود السحب الماطرة بالظهور مرة ثانية بعد أسبوع من الآن وتتشكل على المنطقة الوسطى بين القصيم وحائل لكنها لا تتسم بالتوسع والغزارة".

وأشار الزعاق إلى أن هذه الحالة المطرية أخذت من صفات الحالتين المطرية الشتوية والصيفية: "أخذت العمومية من الأمطار الشتوية والغزارة من الأمطار الصيفية".

وختم: "هذه الحالة مبشرة ومنبته للأعشاب الصيفية".