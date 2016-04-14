بالصور.. البحث عن طفل سوداني جرفته سيول عسير

باشرت فرق الدفاع المدني بمحافظة خميس مشيط، اليوم الخميس، البحث عن طفل سوداني الجنسية، جرفه السيل بوادي تندحه بقرية الزلال في محافظة خميس مشيط.

وأوضح المتحدث الرسمي بمنطقه عسير، العقيد محمد العاصمي لـ"العربية.نت"، أن البحث عن الطفل السوداني (12 عاماً) لا يزال مستمراً، مشيراً في السياق ذاته إلى أنه تم إغلاق عقبة ضلع الرابطة بين أبها وجازان من قبل الجهة الأمنية المختصة نظرا لتساقط صخور وأتربة.

كما تم إغلاق عقبة الصماء المنحدرة من طريق السودة السياحي إلى محافظة رجال المع، نظراً لتساقط الصخور والأتربة.

وقال إن "القيادة والسيطرة تلقت بلاغاً عن تساقط صخور وأتربة في عقبة برمه الرابطة بين محافظة تنومة ومحافظة بارق".