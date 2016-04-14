بالصور.. تعرف على البيت العائلي بسجن بريمان في جدة

أعلنت وزارة الداخلية، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، عن افتتاح البيت العائلي بسجن بريمان في محافظة جدة، وذلك لتمكين الموقوفين من قضاء بعض الوقت مع أسرهم.

وتحوي كل وحدة في البيت العائلي، غرفة نوم، صالة جلوس، مطبخاً ودورات مياه، كما تضم صالات ألعاب أطفال، لتلبي بذلك جميع احتياجات الأسرة لقضاء يوم عائلي كامل.

وجاء على صفحة وزارة الداخلية في تويتر: "افتتاح البيت العائلي بسجن بريمان في محافظة جدة لتمكين الموقوفين من قضاء بعض الوقت مع أسرهم".

يُذكر أن المديرية العامة للسجون افتتحت في وقت سابق مجموعة بيوت عائلية في الرياض والمدينة المنورة وعسير وحائل.