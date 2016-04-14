سفير السعودية بمصر: سنقاضي من يسيء لعلاقتنا

نفى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر ومندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد عبدالعزيز قطان، بشكل قاطع، ما تناقلته بعض القنوات التلفزيونية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين وشبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية من تصريحات مزيفة نسبت إليه بشأن منح مسؤولين وإعلاميين مصريين هدايا خاصة.

وأكد السفير أن التزوير في البرقية المتداولة واضح وضوح الشمس، كون أنها لا تتلاءم مع مخاطبات سفارة خادم الحرمين الشريفين بالقاهرة لا من ناحية الشكل أو الأسلوب أو المضمون.

وشدد السفير على أنه سوف يقاضي كل من يسيء للعلاقات السعودية المصرية عن طريق ترويج شائعات أو بث أكاذيب أو تزوير وثائق يتم الادعاء بأنها منسوبة لمسؤول سعودي.

وطالب قطان كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والمصداقية قبل نشر مثل هذه الأخبار وتداولها، نظراً لما تثيره من إساءات بالغة، هدفها النيل من العلاقة المتميزة بين البلدين، والتي تم تتويجها بالزيارة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين لمصر.