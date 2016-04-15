أمطار جازان.. مهارة طيار تنقذ طفلا عالقا لوّح بيده

أنقذت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، ظهر اليوم الجمعة، عدداً من المحتجزين جراء السيول في محافظة صبيا بجازان، حيث تم إنقاذ ثمانية أشخاص ولا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة بالتعاون مع الفرق الأرضية للدفاع المدني.

وتمكنت طائرات الأمن من إنقاذ 8 أشخاص ثلاثة رجال وأربع نساء، حاصرتهم السيول بقرية الوجه الحسن في صبيا وإجلائهم إلى مكان آمن.

وكان من ضمن الذين تم إنقاذهم طفل لوح بيده من سطح منزله، عندما شاهد مروحية الأمن تقوم بتنفيذ مهامها.

وتمكن قائد المروحية من مشاهدته والهبوط بشكل تدريجي، حتى تعامدت المروحية مع سطح المنزل، لتقوم فرق الإنقاذ بإنزال مقعد الإنقاذ ليتم بعد ذلك حمل الطفل في سلام.

الجدير بالذكر أن مجموع من تم إنقاذهم بطيران الأمن من خلال الـ24 الماضية في منطقة جازان هو 36 شخصا.

وتواصل الطائرات تواجدها في سماء المنطقة لتنفيذ مهام المسح الجوي على مجاري السيول والأودية للاستطلاع على الوضع العام، والقيام بالتدخل الفوري بعمليات الإنقاذ متى ما دعت الحاجة لذلك.