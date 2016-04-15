السعودية.. تعرض دوريتين أمنيتين لإطلاق نار ولا إصابات

صرح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية بأنه عند الساعة العاشرة والنصف من مساء أمس الخميس، وأثناء قيام إحدى دوريات الأمن بمهامها في تقاطع طريقي بلدة التوبي وبلدة الجارودية بمحافظة القطيف، تعرضت لإطلاق نار من مصدر مجهول، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وقال إنه عند الساعة الثامنة من صباح اليوم الجمعة تعرضت دورية أمن أخرى لإطلاق نار من مصدر مجهول وهي تؤدي مهامها الأمنية عند أحد الجوامع ببلدة القديح، ولم ينتج عن الجريمتين الإرهابيتين إصابة أحد بأذى.

وأضاف أن الجهات المختصة بشرطة محافظة القطيف قد باشرت إجراءات الضبط الجنائي للجريمتين اللتين لا تزالان محل المتابعة الأمنية.