بالفيديو.. القبض على 3 شبان اعتدوا على طالبة بالسعودية

تمكنت شرطة محافظة الأحساء من القبض على 3 شبان، اعتدى أحدهم على طالبة بالضرب فور خروجها من المدرسة.

وتداول نشطاء على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، مقطع فيديو يظهر قيام أحد الشبان بالاعتداء بالضرب على فتاة (14 عاماً) وهي في طريقها إلى المنزل بعد خروجها من المدرسة بمحافظة الأحساء.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة الشرقية، المقدم زياد الرقيطي، أنه تم التعرف على الشاب ومرافقيه والقبض عليهم، وقد تبين أنهم 3 مواطنين (15-16-18 عاماً)، جرى إرسال الحدثين منهما لدار الملاحظة الاجتماعية، وإيقاف الثالث تمهيداً لإحالته وملف القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام.