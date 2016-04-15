جازان.. طيران الأمن ينقذ 28 احتجزتهم سيول وادي بيش

أنقذت طائرات القيادة العامة لطيران الأمن، ظهر الخميس، عدداً من المحتجزين في سيول وادي بيش في جازان، حيث تم إنقاذ شخصاً ولا تزال عمليات الإنقاذ متواصلة بالتعاون مع الفرق الأرضية للدفاع المدني.

وتمكنت طائرات الأمن من إنقاذ 23 شخصاً حاصرتهم السيول داخل مزرعة في وادي بيش، منهم كبار بالسن ونساء وأطفال، وتم إجلاؤهم إلى مكان آمن، وفي مهمة أخرى بعدها مباشرة تم إنقاذ 5 أشخاص احتجزتهم السيول في وادي بيش وذلك عبر سلة الإنقاذ بالطائرة.

وتواصل الطائرات تواجدها في سماء المنطقة لتنفيذ مهام المسح الجوي على مجاري السيول والأودية لاستطلاع الوضع العام، والقيام بالتدخل الفوري بعمليات الإنقاذ متى دعت الحاجة لذلك.