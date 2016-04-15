سحب رعدية ممطرة على الأجزاء الجنوبية الشرقية للمملكة

توقّعت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة إلى غائمة جزئياً، مع فرصة تكون السحب الرعدية الممطرة على الأجزاء الجنوبية الشرقية والمرتفعات الجنوبية (جازان، نجران ، عسير) للمملكة وذلك وفق ما ذكرت وكالة "واس".

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20- 45كم/ساعة على الخليج العربي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.