إخراج 699 غراماً من الهيروين مخبأة في أحشاء مسافر

تمكن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاغون بلغت 65.265 حبة، كما أحبط تهريب كمية من الهيروين بلغت 699 غراما.

وأوضح عبدالله الفلاي، مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز، أنه وردت للجمرك إرسالية عبارة عن ثلاث "مضخات مياه"، وعند قيام المراقب الجمركي بالإجراءات الجمركية للإرسالية عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاغون كانت مُخبأة في الأجزاء الداخلية لكل مضخة، بحيث تمت تعبئة تجويف المضخة بالحبوب ومن ثم جرى إعادة إقفالها.

وحول إحباط محاولة تهريب مادة الهيروين قال الفلاي: عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة، اشتبه المراقب الجمركي بأحد ركاب الرحلة، وأخضعوه للتفتيش الذاتي، وذلك بعرضه على جهاز فحص الأحشاء، وبالفعل أكدت نتيجة الفحص أنها إيجابية، حيث عُثر بداخل أحشاء الراكب على 92 كبسولة، تحتوي جميعها على 699 غراما من مادة الهيروين.

وبيّن الفلاي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكداً أن هذا النجاح الذي تحقق في إحباط تهريب هذه الممنوعات يأتي امتداداً للنجاحات الكبيرة التي تحققها الجمارك السعودية عبر كافة منافذها الجمركية البرية والجوية والبحرية، وذلك في مجال مكافحتها للتهريب بكافة أنواعه.