السعودية.. وفاة 12 عاملاً في حريق مصنع بالجبيل الصناعية

لقي 12 عاملاً مصرعهم، اليوم السبت، وأصيب 11 آخرون (6 منهم بحالة حرجة)، في حالات اختناق جراء اشتعال النيران في قسم خاص تحت الصيانة بالشركة المتحدة للبتروكيماويات في مدينة الجبيل الصناعية، فيما سيطرت عدة فرق تابعة للدفاع المدني وفرق إطفاء خاصة على الحريق بعد عشر دقائق من اشتعاله صباح اليوم السبت.

وصرح المتحدث الرسمي للهيئة الملكية الدكتور عبدالرحمن العبدالقادر أنه خلال الصيانة الدورية في أحد مصانع شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات بمدينة الجبيل الصناعية، وفي تمام الساعة11:40 دقيقة من صباح اليوم السبت وأثناء عملية استبدال المحفزات من قبل الفنيين التابعين لمقاول الصيانة نشب حريق وتم إخماده فوراً، لكن نتيجة كثافة الدخان فقد حصلت عمليات اختناق داخل موقع العمل الذي كان يضم 23 عاملاً وفنياً توفي منهم12 شخصاً وأصيب 11 منهم، ستة في حالة حرجة والبقية حالتهم مستقرة.

وسيصدر بيان إلحاقي من شركة سابك يشتمل على تفاصيل أوسع.