السعودية تستقبل 9 يمنيين أُفرِج عنهم من غوانتانامو

وصل إلى السعودية مساء اليوم السبت إلى مطار الملك خالد في الرياض، تسعة يمنيين من المفرج عنهم من معتقل غوانتانامو، بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على استقبالهم في المملكة، بناء على طلب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.

وذلك حسبما أفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية الذي أوضح أن ذوي الموقوفين المقيمين في السعودية سبق وقدموا التماسا لاستضافتهم في البلاد في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن، مؤكدا أنه تم ترتيب وتوفير كافة التسهيلات لالتقائهم بأسرهم.

المتحدث الأمني أوضح أنه سيتم إخضاع الموقوفين للأنظمة المرعية والتي تشمل استفادتهم من برامج المناصحة والرعاية.