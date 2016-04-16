نبراس لحماية الناس

تعاني كثير من المجتمعات من خطر المخدرات. خطر صحي وأمني واقتصادي واجتماعي. خطر يتمثل في عدو يُرى ولا يُرى. عدو يظهر في ثوب صديق، عدو يعبث بالعقول، ويدمر البيوت، ويجعل الحياة عبثية بلا معنى.

في المملكة نتعرض لهجمة المخدرات مثل باقي المجتمعات. وفي السنوات الأخيرة كانت الشفافية واضحة أمنيا واعلاميا في التعامل مع هذه الآفة.

وفي مسيرة الحرب على المخدرات أبرزت الجهود الوطنية الجدية المخلصة أهميةَ الوقاية، وأهمية توحيد الجهود لتحقيق التكامل والمساندة لحماية المجتمع.

من هنا ولدت (نبراس) كمصباح يضيء الطريق للغافلين، التائهين في طرقات مظلمة. جاءت (نبراس) لتنقذ الناس المخدوعين المدمنين، وتنقذ الأبرياء المحيطين بهم، فالمخدرات خطر على مستخدميها وعلى الأسرة، وعلى المجتمع.

(نبراس) مشروع وطني يهدف الى:

- الاسهام في الحد من انتشار المخدرات بين أفراد المجتمع.

- تفعيل دور أفراد الأسرة في المجتمع بأهمية العمل الوقائي وزيادة الوعي بأخطار المخدرات والمؤثرات العقلية.

- تعزيز المشاركة التطوعية لأفراد المجتمع المدني ومؤسساته في مجال مكافحة المخدرات.

- إبراز دور الشركاء الأساسيين في الجهود الوطنية المبذولة للوقاية من المخدرات وتكريم الأعمال الوقائية المتميزة.

خفض الجرائم المرتبطة بتعاطي المخدرات من قبل الشباب.

تعزيز القيم الأخلاقية والاجتماعية لرفض قبول تعاطي المخدرات.

تلك الأهداف كبيرة وغاية في الأهمية، لكن (نبراس) لن تستطيع القيام بها وحدها، خاصة أن المشروع ينفذ مجموعة من البرامج منها برامج موجهه للبيئة المدرسية، وبرنامج موجه للأسرة والطفل بهدف التوعية التربوية، وبرنامج نجوم نبراس وهو برنامج يستثمر نجوم الرياضة لتوجيه رسائل توعوية، وبرنامج المرصد السعودي لمكافحة المخدرات، وغيرها.

خطر المخدرات (واضح وخفي) وهو يهدد الجميع.

المكافحة والوقاية مسؤولية الجميع. (نبراس) مشروع وطني يفتح باب المشاركة، وينظم ويوحد الجهود. المسؤولية الاجتماعية لم تعد خيارا أو مطلبا، بل واجبا وطنيا، والوطن ينتظر من مؤسساته من خلال مسؤوليتها الاجتماعية أن تشارك ببرامج اجتماعية تخدم التنمية المستدامة وعدم الاكتفاء برعاية برامج ذات صفة وقتية. وهل تقوم تنمية بدون أمن وحماية أمنية ووقائية من أخطار وآفات مثل الارهاب والمخدرات؟

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"