ولي العهد يأمر بتكريم "باكستاني" أنقذ مواطناً من الغرق

أمر ولي العهد الأمير محمد بن نايف بتكريم شوكة أمين باكستاني بمكافئة مالية لإنقاذه فهد القحطاني من الغرق في وادي تثليث، وذلك وفق ما نقلت صحيفة "الرياض".

الجدير بالذكر أن السيول في وادي تثليث غمرت مركبة مواطن ما جعله يستنجد من أعلى مركبته نتيجة الأمطار التي شهدتها المنطقة بالموجودين قرب الوادي، بعد أن صعد إلى أعلى المركبة خوفاً على نفسه. وكان المقيم شوكة من ضمن الحضور، وشاهد فرق الدفاع المدني تهيئ الشاب لسحبه لبر الأمان، لكن المقيم لاحظ ارتباك الشاب فاتخذ موقفاً بطولياً، وغامر بنفسه من أجل إنقاذ حياة الشاب.