4 صور من القمة الإسلامية في اسطنبول

في الصورة التذكارية التي التقطها زعماء الدول الإسلامية المشاركة في قمة اسطنبول، يظهر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وهو يقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.

ويظهر في الصورة التذكارية – التي التقطت في اليوم الأول للقمة - الملك سلمان بجانب أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح.

أما في هذه الصورة، فيبدو أردوغان مصفقاً في نهاية اليوم الأول للقمة الإسلامية حيث تسلمت تركيا من مصر رئاسة الدورة الثالثة عشرة.

وتميزت هذه القمة بحضور زعماء كبار، كان في مقدمتهم الملك سلمان خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الرئيس المصري تغيب عن القمة، مكتفياً بحضور وزير خارجيته سامح شكري.