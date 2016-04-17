أرواحٌ تُزهَق.. وأمانة غائبة!

* شَهِدَت (المدينة المنورة) في أحد أيام الأسبوع الماضي وخلال أقل من (6 ساعات، 5 حالات دَهْسِ مُشَاة) في مواقع مختلفة؛ هذا ما أكده المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي في المنطقة الأستاذ خالد السهلي.

حوادث الدّهْس مستمرة في طيبة الطيبة، و(أَمَانتها العزيزة) غائبة عن المشهد، وعن حماية تلك الأرواح البريئة؛ فلعلها تشَعر بالمسؤولية، وتُسَارِع في إنشاء كباري أو أنفاق مشَاة في الطُرق الحيَويّة؛ مستفيدة من دعم القطاع الخاص، مقابل حقوق إعْلانِهِ عليها.

* ونبقى عند حدود (أمانة المدينة النبوية)، فقد وزّعت خبرًا يوم الاثنين الماضي زَفّت به البشرى بأن وكالتها للدراسات والإشراف، قَد أنهت دراسة التصاميم اللازمة لتطوير المنتزه البري بمنطقة البيضاء.

وهنا (أهل المدينة) يبحثون عن واقع ملموس، وليس دراسات تحتضنها الأوراق؛ لكن يبدو أن ذاك الخبر هَدفه إثبات الوجود، بعد موجة الانتقادات التي طالت (الأمانة) بعد التحقيقات الصحفية الشّفّافَة التي بثّتها (صحيفة المدينة) قبل أيَّام على عدّة حلقات حول قصور بعض الخدمات البلدية.

* أيضًا في (المدينة المنورة) كان الأحد الماضي مسرحًا لحادثة عجيبة، فقد كان ذاك اليوم موعدًا ضربته (إدارة التعليم) لبداية التسجيل الإلكتروني لقبول الأطفال في الرَّوْضَات الحكومية، ولكن الموقع أو الرابط المُخصّص للتسجيل كان منذ الصباح الباكر لا يستجيب، حتى أن بعض المواطنين شَكّكوا في أَمْر أجهزتهم المحمولة وحاسوباتهم الشخصية، فَهَرعُوا للمقاهي ومكاتب الخدمة الإلكترونية، ولكن اتضح بأن المشكلة عامة ومزمنة.

الغريب بأن الموقع فَتَح بعد ذلك عند الساعة الحادية عشرة صباحًا لمدة نصف ساعة فقط، بعدها كانت الصّدمة للزوار بأن الروضَات كاملة العَدد؛ فكانت التساؤلات؟! لماذا تعطّل الرابط في يوم التسجيل؟! وكيف اكتمل العَدد المطلوب خلال نصف ساعة؟! فهل كان هناك تَسْجِيْلٌ لأصحاب الواسطة خارج نطاق الخدمات الإلكترونية المعلنة؟! ولمَ لا تتوسع إدارة تعليم المدينة في إطلاق روضات الأطفال الحكومية رحمةً بذوي الدخل المحدود؛ فهذه إدارة تعليم محافظة حفر الباطن - مع التقدير لها ولأهلها الطيبين- تُعْلِن الأسبوع الماضي عن افتتاح (6 رَوْضَات محدثة للعام الدراسي 1437هـ - 1438هـ).

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"