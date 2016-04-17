أيامنا القادمة أجمل

في زمن بات فيه منظر القتل والدمار والحروب أمراً معتاداً عليه وتنوعت طرقه، أصبح على الإنسان من الصعب التأقلم مع هذه المناظر المأساوية التي قد تزيد بدواخلنا من الأمراض والأعراض النفسية إذا لم نحكم العقل ونتجاوز هذه المحن بقوة الإيمان بالله وانتظار الفرج والعمل بالأسباب التي تعيننا على تجاوز مصاعب الحياة.

والتركيز على الجانب الإيجابي والجمال في هذا الكون، فالمؤمن أمره كله خير كما أخبرنا رسولنا الكريم، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر وكان خيراً له.

فلو نظرنا إلى الجمال ومفهومه وأين يكمن لرأينا أن البعض يرى الجمال بالطبيعة والمخلوقات الحية، والبعض يراه بالفن والرسم التشكيلي، وآخرون يرونه بالمظهر الخارجي من ملابس وحلي ومجوهرات.

وكان للفيلسوف أفلاطون اليوناني منظور عن الجمال بحكم أنه أول فيلسوف يوناني يهتم بتسجيل معنى عن الجمال، وقد اختصره في (جمال الذات – وجمال الفن بكل أنواعه).

ولكن في الحقيقة أن الجمال ليس له لغة ولا لون ولا شكل فقط (كن جميلاً ترَ الوجود جميلاً).

الجمال في المعاملة الحسنة، في الفكر والمنطق، الجمال في احترام الأنظمة والقوانين، فالجمال لا يكمن في شيء محدد.

فلنوسع نظرتنا لنرى الجمال في دواخلنا أولاً، ثم نعكسه على الخارج.