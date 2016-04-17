يقرأ الإنسان ليطرح أسئلةً ، شكراً كافكا ،..
لا يفقد الإنسان إنسانيّته إن أذنب أو أخطأ ، هو حتى إن قَتَل ظلماً فإنه يشوّهها لكنه لا يفقدها ! ، يفقدها إن هو توقّفَ عن طرح الأسئلة ! ، و يتأثر الإنسان لأنها سنّة الله في خلقه ، حتى الجماد يتأثّر ، لكن يمكن للإنسان أن يتأثر برغبة منه و إرادة ، إن هو لم يفعل تأثّر رغماً عنه بحكم الطبيعة شأنه شأن كل مخلوق ! ، و لأنه أكرم مخلوقات الله فإنه إن لم يتأثر سوى مرغماً فقدَ قيمة التأثّر الكريم ، التأثر مثل الحياء كلاهما فضيلة ، و التقليد مثل الخجل كلاهما رذيلة ! ، التأثّر باب الإضافة ، التقليد غلق هذا الباب ! ، ألطف ما قرأت عن التأثّر ، يحكيه غاليانو : قدّم الخزّاف العجوز للخزّاف الشاب أفضل ما لديه ، و كما تملي التقاليد بين هنود أميركا الشماليّة الغربيّة ، يمنح الفنان العابر رائعته للفنان القادم ، الخزّاف الشّاب لا يحفظ ذلك الأصيص ، يسحقه على الأرض ، يكسره ألف قطعة ، يلتقط القِطَع و يُدخِلها في صلصاله الخاص !.
أما عن التقليد الذي هو نقيصة ، فلم أجد في أمره شيئاً ألطف مما نقله لنا مانغويل ، رسالة يمكن اعتبارها رسالة اعتذار من مقلِّد إلى مُقَلَّد ، و لأني سأتوقف بعدها ، أقول : ما لم تكن مثل هذه الرسالة في قلب المُقلِّد حتى و إن منعه الحياء عن البوح بها ، فإنه يظل خسيساً ! ، و لن يتمكن أبداً من الحصول على شرف رتبة المُتأثِّر ! ، الرسالة :
أنا أعقد حلفاً معك يا " ولت ويتمان "
مدة طويلة احتقرتكً ،
آتي إليك كابنٍ بالغ ،
الذي كان له أب عنود ،
أنا كبرت الآن ، فأتيت أعقد صداقة ،
أنت كنت قاطع الخشب الجديد ،
و الآن حان موعد النحت ،
لما نُسْغٌ واحد وجذْرٌ واحد ،
دعنا نتواصل فيما بيننا !
التعلم و التأثر و التقليد!
يقرأ الإنسان ليطرح أسئلةً ، شكراً كافكا ،..