السعودية.. ضبط 3 مواطنين ضربوا وافدا عربيا حتى الموت

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة جازان ممثلة بشرطة محافظة صبيا من القبض على 3 مواطنين قاموا بضرب وافد من جنسية عربية بعد أن تم احتجازه لمدة يوم كامل، حتى فارق الحياة.

وبين المقدم محمد الحربي المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان أن شرطة محافظة صبيا تلقت بلاغاً من مستشفى صبيا العام عن إحضار شخص متوفى وبه آثار كدمات، ومن خلال المعاينة، وجمع المعلومات تبين أنه من جنسية عربية، مشيرا بأنه على الفور أصدر مدير شرطة المنطقة اللواء ناصر الدويسي أمره بتشكيل فريق متخصص من شرطة صبياء للبحث والتحري وسرعة القبض على الجناة.

وأثبتت التحريات أن المجني عليه تم تكبيله ونقله إلى منطقة مهجورة والاعتداء عليه بالضرب، وقد أسفرت الجهود بالإيقاع بالجناة الذين اشتركوا في تكبيل المجني عليه في وقت وجيز وتبين قيام أحدهم بنقله واحتجازه يوماً كاملاً على إثر خلاف وتكرار ضربه حتى فارق الحياة.