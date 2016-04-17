القصيم: مراهقان وراء سرقة محتويات السيارات

أحالت شرطة محافظة الرس متهمين عشرينيين اثنين، تورطا في ارتكاب حوادث سرقات السيارات، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، فإن المتهمين عمدا إلى تكسير زجاج المركبات والاستيلاء على محتوياتها والتي تراوحت ما بين مبالغ مالية وأجهزة اتصال ووثائق رسمية .

وأشار السحيباني إلى أن دوريات الأمن تمكنت من متابعتهما والتوصل إليهما والعثور على تلك المسروقات بحوزتهما.

وتقرر إيداع المتهمين قيد التوقيف، وإحالتهما إلى دائرة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة لاستكمال إجراءات التحقيق.