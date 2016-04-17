بالصور.. لقاء أحد معتقلي غوانتانامو مع عائلته بالسعودية

شهد لقاء أحد معتقلي غوانتانامو من اليمنيين بعائلته بعد عودته إلى السعودية لحظات مؤثرة وثقتها عدسات الأقارب الحاضرين عند استقباله. وكانت وزارة الداخلية أعلنت أنه تمّت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على طلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي باستقبال تسعة مواطنين يمنيين، من الموقوفين بمعتقل غوانتانامو، في المملكة.
وأوضحت الداخلية أن المواطنين اليمنيين الذين تم استقبالهم بالمملكة سبق، وأن تقدم ذووهم المقيمون بالمملكة، بالتماس لاستضافتهم، في ظل الأوضاع التي يمر بها اليمن.
وأكدت الداخلية أنه تم ترتيب وتوفير التسهيلات لالتقاء المواطنين اليمنيين بذويهم المقيمين بالمملكة فور وصولهم من معتقل غوانتانامو. وأشارت إلى أنه سيتم إخضاع المواطنين اليمنيين الذين تم استقبالهم بالمملكة للأنظمة المرعية بالمملكة، والتي تشمل استفادتهم من برامج المناصحة والرعاية.