بالصور.. مصرع معلمة وإصابة 3 أخريات في تبوك

لقيت معلمة، صباح الأحد، مصرعها فيما أصيبت 3 معلمات أخريات في حادث مروّع إثر تصادم الباص الذي يقلهن بسيارة أخرى أثناء توجههن إلى مقر عملهن بإحدى مدارس مركز بئر بن هرماس، في حين أصيب سائقا السيارتين بإصابات خفيفة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للهلال الأحمر بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن فرق الهلال الأحمر باشرت صباح اليوم الحادث حيث تم نقل الحالات إلى مستشفيات تبوك.

وأوضح مدير مستشفى الملك خالد عبدالكريم العنزي أن الحالة الصحية للمعلمة التي وصلت الى المستشفى مستقرة وأجريت لها الخدمة الإسعافية والعلاجية.