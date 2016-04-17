بالفيديو: بقايا آثار حجرية في القصيم

نظم معد ومقدم برنامج "خطى العرب"، الدكتور عيد اليحيى، جولة استطلاعية لبقايا آثار حجرية تقع بالقرب من مدافن قديمة في أم حزم بمنطقة القصيم. ورافق اليحيى في جولته كل من أستاذ قسم الآثار بكلية السياحة بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالعزيز الغزي، والبروفيسور سليمان الذيب المتخصص في اللغات القديمة.

في الجولة، طالب الغزي الجهات المختصة في مجال الآثار بمزيد من التقصي والتحقق من الموقع، والبحث عن الموجودات والقطع المستخدمة وإجراء مزيد من الدراسات التي قد تجيب عن كثير من التساؤلات.

من جانبه، أكد عيد اليحيى أنه سيتم العمل على تسجيل الموقع أثرياً لدى الجهات المختصة، وإطلاعها عليه بهدف إجراء مزيد من البحث والتنقيب.

وقال اليحيى: "السعودية ثرية بالمواقع غير المكتشفة. لا تمثل الآثار المكتشفة في الوقت الحالي إلا جزءا يسيرا مما تحمله الأرض من مواقع تاريخية وأثرية مهمة في تاريخ الإنسان وحياته فوق هذه الأرض".