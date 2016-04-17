حضور سعودي لافت بمعرض جماليات عربية للفن التشكيلي بدبي

افتتح سعادة الملحق الثقافي في سفارة خادم الحرمين في الإمارات، مساء أمس السبت، معرض جماليات عربية للفن التشكيلي والذي يستمر ثلاثة أيام بمقر آرت بلاس غاليري بدبي وبمشاركة نخبة من الفنانين والفنانات التشكيليين السعوديين والخليجيين والعرب.

وشهد حفل الافتتاح حضور الشيخه هند القاسمي، رئيس نادي سيدات الأعمال في الإمارات، وعدد من الدبلوماسيين وزوجاتهم، وجمع غفير من محبي الفن التشكيلي في الإمارات والخليج ووسائل الإعلام المختلفة.

وخلال الافتتاح، أكد سعادة الملحق الثقافي السعودي في الإمارات الدكتور صالح بن محمد الدوسري، أن هذه الفعالية الفنية الثقافية تأتي تشجيعا للمبدعين والمبدعات في الفن التشكيلي، وأن هذه التظاهرة الفنية تحمل في طياتها رسالة معبرة في دعم جسور فكر الفن التشكيلي بين الفنانات التشكيليات في المملكة والخليج والمنطقة العربية بشكل عام.

ونوه سعادة الملحق الثقافي بأن حضور الملحقية هذه الفعالية هو جزء من استراتيجيتها التي تتبناها وزارة التعليم بالمملكة في دعم مثقفي الوطن وتشجيعهم على مواصلة الإبداع والتميز وفي دعم الروابط الثقافية والإبداعية مع الأشقاء في الدول المشاركة، مشيراً إلى أن المعرض ضم أكثر من 40 فنانا وفنانة تشكيليين من مختلف الجنسيات منهم ما يزيد على 15 من المملكة.

وأضاف د. الدوسري أن مشاركة الملحقية حضوريا بهذا المعرض يأتي في سياق جهودها في الإمارات ونشاطاتها لدعم الحراك الثقافي الذي يشكل نقلة فنية ناضجة لرؤية المملكة لتراثها الحضاري وانعكاس حقيقي للرسالة التي تحملها المملكة للعالم الذي يعيش عصراً جديداً يرتكز على الثقافة كمخزون استراتيجي لبناء المستقبل.

ونوه بجهود الجهات الرسمية في الإمارات الشقيقة لإتاحة الفرصة للمرأة السعودية في إظهار تجربتها الناجحة بالتعبير عن مكنونها الثقافي الوطني ورسالتها المعبرة تجاه الوطن ودورها في دعم وصياغة لغة الحوار الفكري ورسالة الثقافة المشتركة التي تحملها مثل هذه المعارض.

من جهتها، أشادت مديرة المعرض ندى الهاشمي بالدور الكبير الذي تقوم به الملحقية الثقافية السعودية في الإمارات في سبيل دعم الحركة الثقافية والترابط الفكري من خلال المعرض الذي يكتسب أهميته عبر ما يعرضه من مواضيع ويجمع فيه من فنانين وفنانات، مشيدة بآرت بلاس غاليري الذي يكرس في معارضه المتلاحقة أهمية احتضان التجارب المختلفة والعطاء المتجدد للفنانين والفنانات الخليجيين والعرب.