"أبشر" يخدم 6 ملايين مستخدم في السعودية

نجح نظام "أبشر" التابع لوزارة الداخلية في استقطاب نحو 6 ملايين مستخدم مفعل في السعودية. وجاء ذلك في محاضرة نظمتها وكالة التطوير والجودة في كلية علوم الحاسب والمعلومات بجامعة الملك سعود محاضرة بعنوان "التقنية والإبداع في الأعمال الحكومية"، وشارك بها مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري آل سعود، ووكيل الكلية للتطوير والجودة الدكتور أحمد المقرن.

وقدم مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية عرضا لأهم مراحل تطور نظام "أبشر" التابع لوزارة الداخلية، وكذلك إعادة تعريف مهام الجهات الحكومية "وزارة الداخلية" ومواقعها ومنظومتها مع حصر التحديات التي تواجهها.