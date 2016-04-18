وزراء خليجيون يحكون تجاربهم في ملتقى "مغردون"

بحضور الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد السعودي انطلق ملتقى "مغردون" في دورته الرابعة تحت شعار "المبادرة تصنع الفرص"، التي أطلقتها مؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز "مسك الخيرية"، اليوم الاثنين، في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.

وسيتضمن الملتقى فقرات متنوعة بين جلسات نقاشية، ومنصات تفاعلية، وعروض مرئية، وورشة عمل، لإثراء المجال المعرفي والاتصالي لدى الشباب خصوصاً فيما يتعلق بالتعامل مع شبكات التواصل الاجتماعي، واستخدام أدواتها بطرق إبداعية.

وأوضح رئيس اللجنة الإعلامية لملتقى مغردون يوسف الحمادي، أن أهداف الملتقى تتمثل في إلهام روح المبادرة والتفكير الإبداعي، واستثمار الفرص والأفكار الملهمة، والاستفادة من التجارب والخبرات.

وقال الحمادي لـ"العربية نت" إن مسك الخيرية حريصة على انتقاء مجموعة من المواضيع المهمة التي ترتبط بـ"تويتر"، حيث تم الانتهاء من كافة التجهيزات لانطلاق جلسات معلوماتية ثرية، مشيراً إلى أنها تسعى من خلال جلساتها إلى رفع الجانب التوعوي والثقافي والاتصالي لدى مستخدمي "تويتر" الذي أصبح يرافق الحياة اليومية لملايين الناس، ما يعني أنه يمثّل بيئة خصبة تستوعب الكثير من المجالات والأفكار.

وأضاف الحمادي أن "مغردون" يعد أحد مبادرات مسك الخيرية التي تحرص عند إطلاقها بملامسة احتياجات الشباب والمساهمة عبر الإلهام والتحفيز والتشجيع والتمكين في دعم المجتمع الشبابي الذي يمثل 60% من سكان المملكة، فلذلك تركز على تفعيل الإيجابية بين الشباب وتعزيز نقل النجاحات بينهم والمهارات والقدرات والأدوات في وسائل التواصل، وأننا نأمل أن يصبح ملتقى "مغردون" مساهما في تحويل تويتر كمنارة للإبداع والنجاح والتفوق للشباب السعودي والخليجي.

وقال الحمادي إن إطلاق مؤسسة مسك الخيرية لملتقى مغردون في نسخته الرابعة، يأتي امتداداً لنهجها في مواكبة العصر وتوجهات الشباب، لا سيما أن الملتقى يشتمل على 10 فقرات متنوعة، أعدتها مسك الخيرية بعناية لما يتناسب مع احتياجات الشباب نحو الإبداع والتطوير، خصوصا فيما يتعلق باهتمامات الشباب في شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن المتوقع أن يحضر ورشة العمل نحو 60 شابا وشابة، سيتعرفون على أفضل الممارسات والأساليب للاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر الحمادي أن ورشة العمل ستقدم بطريقة تفاعلية، لإكساب الشباب والشابات مهارات في صناعة المحتوى على شبكات التواصل الاجتماعي بما يفيد مشاريعهم، وأفضل ممارسات المشاركة والتفاعل مع الآخرين، حيث ستتطرق الورشة إلى عرض إحصاءات عن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، وكيفية تفاعل المستخدمين مع الأنشطة التجارية في مواقع التواصل، وما يفترض أن يقوم به صاحب المنشأة الصغيرة للوصول إلى الجمهور المستهدف.

إلى جانب الجلسة الرئيسية في الملتقى والمخصصة لخمس وزراء خليجيين سيتحدثون خلالها عن تأثير شبكات التواصل الاجتماعي خصوصاً تويتر على العلاقة بين المسؤول والمواطن، وكيفية تناولهم لمختلف القضايا والملفات والدور الإيجابي لتواجد مسؤولي الأجهزة الحكومية عبر حسابات في هذه المنصات، وأشار الحمادي إلى أن الملتقى يستضمن أيضاً 3 وسوم رئيسية، سيتحاور خلالها مؤثرين وفاعلين في منصات التواصل الاجتماعي حول 3 مجالات هي التعليم والثقافة والإعلام.

أما وسم الثقافة فذكر الحمادي أن مسك الخيرية تهدف من خلاله إلى إثراء الفكر الشبابي بالجوانب المتعددة للتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي، ورفع مستوى الوعي بما يجب أن يكون عليه التعامل فيما تشهده هذه المواقع من نقاشات، وما يتخلل ذلك من لغات، ينبغي أن تتسم بالاتزان وقبول الآخر، إضافة إلى مناقشة حال المشهد الثقافي على "تويتر" وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي على المثقفين.

وفيما يتعلق بوسم الإعلام قال الحمادي إن المحاورين فيه سيستعرضون الإمكانات والقدرات الإعلامية الشابة التي أظهرتها وسائل التواصل الاجتماعي، ومناقشة محتوى ما يقدمه هؤلاء الشباب عبر برامج وتطبيقات مختلفة، ومدى إسهام الشباب عبر حساباتهم في تلك البرامج، في تطوير المشهد الإعلامي وما يقدمونه للأوساط الاجتماعية الشبابية من محتوى ورسائل متنوعة.

ووفقاً للحمادي ستتحدث مديرة الشراكات الإعلامية لموقع "تويتر" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كندة إبراهيم، عن دور موقع تويتر في تكوين صلة ثقافية بين أفراد المجتمعات، وعن استخدامات الموقع بشكل عام وما يتضمنه من محتوى، إضافة الى استعراض رؤية الشركة لمستقبل تويتر.

يذكر أن الجلسة الرئيسية للملتقى التي تعقد تحت عنوان "غرّد مسؤول"، يشارك فيها كل من الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية بدولة الإمارات العربية، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين، والشيخ محمد بن عبدالله المبارك الصباح وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، وعادل بن أحمد الجبير وزير الخارجية السعودي، وخالد بن محمد العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع بدولة قطر.

بعد انتهاء جلسة الوزراء الخليجيين دعا مدير الجلسة داود الشريان الوزراء لالتقاط صورة تذكارية مع ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان