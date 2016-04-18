تقدر تشوف هلال رمضان .. بعدة مليارات!

قبل أسابيع من حلول شهر رمضان المبارك، وكما في كل عام يدخل السعوديون في إشكال دائم، هل تم دخول هلال رمضان، أم لم يتم، وهكذا يبقون حبيسي هذا الجدل حتى دخول هلال عيد شوال، ليتلوهما جدل آخر حول هلال شهر ذي الحجة، وما يتبعه من عبادات مقدسة، وهكذا سنوات تتلوها سنوات أخرى دون حل حقيقي مرض للجميع.

السعودية استشعرت أهمية ذلك كثيرا، فوافقت على مقترح قدم في العام 1431، بإنشاء مركز لعلوم الكون ورصد الأهلة يكون مقره مكة المكرمة، وسخرت كل الإمكانات المالية من أجل إنجاز هذه الفكرة.

تم اختيار المركز ليكون في أعلى برج الساعة بمكة المكرمة، على أمل أن يتحول إلى مركز علمي يرتبط بمكة، ويصل العالم بها، ويحيلها إلى مركز لعلوم الكون.

تقدم المقاول بالفكرة، ولقيت على الفور استحسانا كبيرا، فهي تخدم الإسلام والمسلمين، كما دأب حكام هذه البلاد على القيام به منذ تأسيسها وحتى اليوم.

المهم في «المركز» الذي لم نر له أي عمل حتى اللحظة، هو في التكلفة الضخمة التي طالب بها المقاول لإنشاء المرصد، وهل قابل تلك التكلفة خدمة علمية مشهودة وملموسة، أو قدم على الأقل حلا للإشكال السنوي البسيط عن دخول الهلال، قبل أن يقدم لنا خدماته العلمية الكبرى - المنتظرة - في الكون والأجرام السماوية، كما أكدت الوعود والدراسات المرفقة بالفكرة.

بلغت تكاليف المرصد بداية العمل به «أربعمائة وتسعة وثمانين مليون يورو»، أي ما يعادل مليارين ونصف المليار ريال بأسعار العملة ذلك الوقت، أما لماذا تم احتساب الفاتورة باليورو، وليس بالريال، فالجواب بسيط جدا، وهو أن لا تظهر القيمة الكبيرة للمشروع على الورق، ففرق كبير أن تقرأ مليارات الريالات، وتقرأ مئات الملايين.

المرصد الذي اقترن بساعة مكة، يضيء لنا شيئا من تكاليف الساعة نفسها، فقد عرض المقاول إنشاء الساعة بتكلفة مبدئية قدرها ثمانية وأربعون مليونا وخمسمائة ألف يورو، ما يعادل مائتين واثنين وأربعين مليونا وخمسمائة ألف ريال، لتقفز تكلفتها في نهاية المشروع إلى مبلغ خيالي آخر هو أربعمائة وثلاثة وتسعون مليون يورو، ما يقارب مليارين ونصف المليار ريال.

لنعد إلى المشروع وأهميته العلمية قبل تكاليفه المالية، فالفكرة الرائدة التي تبنتها الدولة، واستشعرت أهميتها في العالم الإسلامي، دفعتها لدعمها مهما بلغت، فكل أمر يهون أمام خدمة الحرمين الشريفين.

فالدراسات قالت: إن الهدف من المرصد أن يكون المرجع الرئيس بالعالم لرصد ودراسة الأهلة، وتحديد مواقيت الصلاة في أي موقع باتجاه القبلة، وجعلها متاحة عبر الشبكات العالمية.

في الحقيقة أن كل ما ورد في الدراسة المرفقة للمشروع، والتي قدمها المقاول، لا تعدو أن تكون معلومات إنشائية وغير علمية.

وللنظر إلى مركز علمي مشابه، فقد خصصت وكالة ناسا لعلوم الفضاء - على سبيل المثال - في العام 2013م - حسب ما نشر في موقع البي بي سي - ميزانية لدراسة علوم الكواكب تقدر بــ(360.8 مليون دولار)، ما يوازي مليارا وثلاثمائة وخمسين مليون ريال، أي أقل بمليار ومائتي مليون ريال عن مركز الأهلة.

سؤالنا الأخير هو أين هذا المركز، وهل أنشئ فعليا، وتحت أي مواصفات، ومن هي الجهة العلمية الاستشارية التي قدمت تفاصيله ودراساته، وأشرفت عليه وعلى تطبيق مواصفاته ومعداته والتأكد من تشغيلها، وأخيرا هل هو يعمل الآن أم لا.

*نقلاً عن "عكاظ"