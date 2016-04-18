تقويض التقويض

في حوار سريع ومقتضب مع أحد المواطنين (الحوار موجود في اليوتوب) قال الأمير محمد بن نايف:

-الدولة تقوم بدورها وأي واحد يقوم بدور الدولة سوف يحاسب والدولة ستبقى دولة وستضبط الأمن مع من يخالف كان من كان فدعونا نكون مع الدولة.

هذه جمل مفصلية يجب أن تكون ضمن مداركنا في الفعل والقول.

والتأكيد عليها يأتي بعد زوبعة الثورات العربية التي استهدفت سقوط الدولة، وإذا سقطت الدولة كل شيء سوف يتم تقويضه بدءا من النظام ووصولا إلى الاقتتال وتشريد الناس.

وإذا كانت دولتنا ضمن السياق المستهدف في خلق فوضى عامة تصبح أي حركة (شوشرة) داخل البلد معينة لمخططي الفوضى الخلاقة.

إن من ينازع الدولة في سيادتها لن يكون في منأى عن المحاسبة.

دولتنا تخوض حربا فعلية في حدها الجنوبي وتطارد الإرهاب والإرهابيين في الداخل وتتلقى سيلا من التهم الخارجية، ومثل هذه المخاطر لن تجعلها تتساهل مع أي صوت يرغب في إثارة الفوضى الداخلية وفك اللحمة الوطنية.

وفي زمن الحروب -ولأننا نعيش في أجواء الحرب- يصبح تأمين الدولة من أقدس الواجبات كما يكون أي فعل ضد سيادة الدولة خيانة وطنية.

فهل نستوعب هذا؟

فلنكن مع الدولة من غير الاحتزام بدعاوى ظاهرها طلب الحق وباطنها تقويض لكل شيء ينعم به الوطن.

*نقلاً عن "عكاظ"