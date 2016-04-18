قاتل.. يأكل الخفافيش والغربان.. دميم.. وجلده يتقشّر كالصدف، يراه الرائي هجيناً من إنسان ودب، كائن أقرب إلى الموت منه إلى الحياة، كائن يمكن أن يتم تعليبه وشحنه إلى مخزن لأغراض علمية، ولكي تُقال له كلمة "مسيو" للمرة الأولى في حياته يحتاج إلى حائك خبير وإسكافي محنّك وعالم مهووس لا يمكن لنظرياته أن تقبل لو لم يكن من علية القوم!.

فوق كل هذا هو الشّر نفسه الذي حلمت به الأبالسة ولم تقدر على تفسير أحلامها إلا من خلاله، وبالرغم من كل هذا فإننا نتعاطف معه بل ونحبّه، هذا هو المُعجَز في رواية "العطر" لباتريك زوسكند!، رواية صاخبة لكنها سيدة الهمس، تحكي حكاية موهوب نابغ السفالة، لكنه فيما يخص موهبته أكثر بكثير من وصفه بالنابغة، ورطته التي لم تمنحه الشهرة والخلود أنه موهوب بفن لا يُمكن حبسه، فن العطور والأطياب والروائح الطيّارة، ولأنه في كل فن عظيم عناصر طيّارة تَمسِكُ ولا تُمسَك، يكون من الرّاعب حقاً أنك ما إن تغوص في هذه الرواية حتى تشعر أنه وفي كل فنان عظيم شيء من "غرينوي"، هذا هو اسمه.