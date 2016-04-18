قاتل .. يأكل الخفافيش و الغربان .. دميم .. و جلده ينقشّر كالصدف ، يراه الرائي هجيناً من إنسان و دب ، كائن أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ، كائن يمكن أن يتم تعليبه و شحنه إلى مخزن لأغراض علمية ، و لكي تُقال له كلمة " مسيو " للمرة الأولى في حياته يحتاج إلى حائك خبير و إسكافي محنّك و عالم مهووس لا يمكن لنظرياته أن تقبل لو لم يكن من علية القوم ! ، فوق كل هذا هو الشّر نفسه الذي حلمت به الأبالسة و لم تقدر على تفسير أحلامها إلا من خلاله ، و مع كل و بالرغم من كل هذا فإننا نتعاطف معه بل و نحبّه ! ، هذا هو المُعجَز في رواية " العطر " لباتريك زوسكند ! ، رواية صاخبة لكنها سيدة الهمس ! ، تحكي حكاية موهوب نابغ السفالة ، لكنه فيما يخص موهبته أكثر بكثير من وصفه بالنابغة ، ورطته التي لم تمنحه الشهرة و الخلود أنه موهوب بفن لا يُمكن حبسه ، فن العطور و الأطياب و الروائح الطيّارة ! ، و لأنه في كل فن عظيم عناصر طيّارة تَمسِكُ و لا تُمسَك ، يكون من الرّاعب حقاً أنك ما أن تغوص في هذه الرواية حتى تشعر أنه و في كل فنان عظيم شيء من " غرينوي " ، هذا هو اسمه !

