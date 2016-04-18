سفير جيبوتي: الاتفاقية الأمنية تتعلق بكافة المجالات

أوضح ضياء الدين بامخرمة سفير جيبوتي لدى السعودية لـ"العربية نت"، أن الاتفاقية الأمنية التي تم إبرامها مؤخرا بين حكومتي البلدين السعودية وجيبوتي، تتعلق بكافة المجالات والمحاور الأمنية، والتي تشمل مكافحة الإرهاب وتبادل المطلوبين، وتهريب المخدرات، والهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى غسل الأموال.

وأضاف السفير بامخرمة أن: "الاتفاقية تشمل التنسيق والتعاون في كافة المجالات الأمنية، إلى جانب تشكيل لجان مشتركة عند الحاجة".

وكانت السعودية وجيبوتي أبرمتا أمس الأحد اتفاقية تعاون في المجال الأمني بين حكومتي البلدين، ووقع من الجانب السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومن الجانب الجيبوتي وزير الداخلية حسن عمر محمد برهان الذي استقبله ولي العهد في مكتبه بديوان وزارة الداخلية في العاصمة السعودية الرياض.