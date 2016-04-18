وزارة التعليم السعودية: إجازة منتصف العام ليست جديدة

أعلن مبارك العصمي المتحدث الرسمي لوزارة التعليم السعودية أن ما يتم الحديث عنه حول إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول ليس جديداً وإنما كان ضمن الخطة الدراسية لعشر سنوات.

وحول الخبر الذي انتشر في الصحف المحلية اليوم الاثنين، قال العصمي في صفحته على تويتر: "لم يصدر من الوزارة شيء حول هذا الخبر".

وحددت الوزارة إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من تاريخ 1438/2/10هـ ولمدة أسبوع.

وتعتبر هذه الإجازة الرابعة خلال العام الدراسي الذي يبدأ في 1437/12/17هـ، إلى جانب إجازات نهاية العام، ونهاية الفصل الدراسي الأول، ومنتصف الفصل الثاني.