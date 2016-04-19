"دعم إيران للإرهاب" على طاولة القمة الخليجية الأميركية

في الوقت الذي تجري التحضيرات للقمة الخليجية الأميركية الخميس في الرياض، شدد الدكتور عبداللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أهمية هذه القمة، قائلاً إنها تهدف "لتوثيق العلاقات الوطيدة القائمة بين منظومة مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية"

وأضاف الزياني في حديث لـصحيفة "الشرق الأوسط" أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في منطقة الخليج سيكون محور بحث موسع وشامل من قبل قادة دول المجلس والرئيس الأميركي بما في ذلك تدخلات إيران في الشؤون الداخلية لدول المجلس ودول المنطقة، ودعمها المتواصل للتنظيمات الإرهابية.

وأوضح الزياني أن القمة ستتطرق أيضاً إلى الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة، بما فيها سوريا واليمن وليبيا والعراق، والجهود الدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، والقضايا كافة ذات الاهتمام المشترك إقليمياً ودولياً.

