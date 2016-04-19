السعودية.. الطيران يوصل مساعدات لمتضرري أمطار عسير

وجه أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد، بتقديم مساعدات عاجلة تضم مؤنا غذائية وطبية لقرى بمحافظة سراة عبيدة والمراكز التابعة، نظراً لما تعرضت له من أمطار وسيول عزلتها خلال الأسبوع الماضي، حيث تمّ توزيع 205 سلال غذائية، ولا يزال العمل جارياً لاستكمال أعمال الإغاثة.

وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، العقيد محمد عبدالرحيم العاصمي، أن طيران الأمن شارك بإيصال المساعدات، وذلك من خلال لجنة الإغاثة المشكلة من إمارة عسير والدفاع المدني وفرع وزارة المالية، كذلك شاركت الشؤون الصحية بطاقم طبي لمعاينة بعض الحالات المرضية وأيضاً فرع إدارة الطرق بمنطقة عسير لتقييم الموقف ومعالجة وضع الطرق المتضررة.